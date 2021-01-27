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"Яндекс.Переводчик" заговорит на осетинском

© Sputnik / Александр Вильф
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Sputnik Абхазия
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Осетинский язык относится к северо-восточной подгруппе иранской группы индоиранской ветви индоевропейских языков. Он распространен в Северной Осетии-Алании и в Южной Осетии.

СУХУМ, 27 янв- Sputnik. В сервисе "Яндекс.Переводчик" появится осетинский язык, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на руководителя управления РСО-Алания по информационным технологиям и связи Алана Салбиева.

Осетинский язык на сервисе "заработает" до конца ноября. Уже сформирован корпус текстов в один миллион фраз.

"Фактически, этот миллион фраз содержит весь словарный запас осетинского языка, включая заимствованные слова и словоформы, а также новые термины, появившиеся сейчас с цифровизацией. Язык должен жить. Язык должен быть гибким, адаптивным", - отметил Салбиев.

Эксперт уточнил, что группа переводчиков работает над переводом русских фраз на иронский диалект осетинского языка (а в планах на будущее - и дигорский диалект).

Ранее сообщалось, что команда ребят из общественной организации "Молодая гвардия Абхазии" планирует сделать доступной на абхазском языке социальную сеть ВКонтакте и мессенджер Telegram.

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