Глава Минтуризма Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Министр туризма Теймураз Хишба прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ведомства.
Хишба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России Игорем Ахба, обсудил ситуацию в туристической отрасли и перспективы развития.
Особое внимание министр уделяет вопросам привлечения инвестиций в туристическую отрасль.
"Государство должно сделать все возможное для формирования благоприятного инвестиционного климата и налогового режима", - отметил Хишба.
Туристический сезон в Абхазии в 2020 году начался 1 августа из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений на въезд туристов в республику. С 1 августа по декабрь 2020 года Абхазию посетили более 600 тысяч россиян.
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