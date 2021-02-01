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Глава Минтуризма Абхазии прибыл в Москву с рабочим визитом

© Sputnik / Алексей Майшев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210201/1031747102/Glava-Minturizma-Abkhazii-pribyl-v-Moskvu-s-rabochim-vizitom.html

В рамках своего визита министр туризма планирует провести ряд встреч с представителями российских туристических фирм.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Министр туризма Теймураз Хишба прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ведомства.

Хишба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России Игорем Ахба, обсудил ситуацию в туристической отрасли и перспективы развития. 

Особое внимание министр уделяет вопросам привлечения инвестиций в туристическую отрасль. 

"Государство должно сделать все возможное для формирования благоприятного инвестиционного климата и налогового режима", - отметил Хишба.

Туристический сезон в Абхазии в 2020 году начался 1 августа из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений на въезд туристов в республику. С 1 августа по декабрь 2020 года Абхазию посетили более 600 тысяч россиян.

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