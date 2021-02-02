Абхазия и Россия приняли Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

В Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол "Россия – Абхазия. Туризм и гостеприимство" с участием министра туризма Абхазии Теймураза Хишба, находящегося в эти дни в Москве с рабочей поездкой.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Министерство туризма Абхазии и Общественный совет при Федеральном агентстве по туризму России подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма, сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии.

Согласно положениям документа, стороны будут создавать благоприятные условия сотрудничества в сфере туризма и способствовать защите прав потребителей туристских услуг.

Кроме того, отмечается, что подписавшие документ руководители туристических ведомств станут содействовать развитию отношений между общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в сфере туризма, индустрии гостеприимства, а также будут поддерживать общественные инициативы, направленные на улучшение качества услуг в сфере туризма, повышение уровня безопасности туризма.

В Меморандуме прописана необходимость содействия развитию туризма для лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения.

Стороны обязуются способствовать организованному групповому и индивидуальному туризму, станут обмениваться экспертами и специализированными группами, в том числе с целью посещения музыкальных и театральных фестивалей, съездов, выставок, симпозиумов и конгрессов, проводимых по вопросам туризма.

В Меморандуме идет речь и о взаимном обмене материалами различного характера в сфере туризма, а также научными работниками, официальными лицами и журналистами, специализирующимися в вопросах туризма и путешествий.

Абхазская и российская стороны намерены развивать взаимодействие в сфере туристского маркетинга и продвижения туристских продуктов, содействовать друг другу в проведении соответствующей деятельности на обеих территориях.

Речь идет также и о совместных исследованиях туристского рынка, сборе информации об инвестиционных проектах, выявлении направления и сферы туристских инвестиций.

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