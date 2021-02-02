Гагра вошла в тройку популярных городов для путешествия с питомцами

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Абхазский курорт Гагра вошел в топ 10 популярных городов для путешествия с питомцами в 2021 году, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
По данным сервиса, туристы с питомцами в основном для размещения выбирают отели (68%), квартиры и дома менее популярны - их предпочитают 15% туристов. Такие туристы чаще всего останавливаются для проживания от пяти ночей и основательно подходят как к выбору объекта размещения, так и к условиям для питомца.
Итак, топ 10 популярных городов для путешествия с питомцами от Tvil.ru выглядит таким образом:
- Ялта - 15%
- Сочи - 11%
- Гагра - 10%
- Петрозаводск - 9%
- Санкт-Петербург - 8,5%
- Ростов-на-Дону - 7,5%
- Москва - 5,7%
- Зеленоградск - 5,2%
- Казань - 5%
- Осташков- 4,25%
В наше время питомец - это неотъемлемая часть семьи и, можно сказать, полноценный путешественник. В связи с этим ежегодно появляется все больше объектов размещения, готовых принять с животными, отмечают в сервисе.
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