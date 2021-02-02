Гагра вошла в тройку популярных городов для путешествия с питомцами

С каждым годом в мире появляется все больше объектов размещения, готовых принять туристов с животными.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Абхазский курорт Гагра вошел в топ 10 популярных городов для путешествия с питомцами в 2021 году, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

По данным сервиса, туристы с питомцами в основном для размещения выбирают отели (68%), квартиры и дома менее популярны - их предпочитают 15% туристов. Такие туристы чаще всего останавливаются для проживания от пяти ночей и основательно подходят как к выбору объекта размещения, так и к условиям для питомца.

Итак, топ 10 популярных городов для путешествия с питомцами от Tvil.ru выглядит таким образом:

Ялта - 15%

Сочи - 11%

Гагра - 10%

Петрозаводск - 9%

Санкт-Петербург - 8,5%

Ростов-на-Дону - 7,5%

Москва - 5,7%

Зеленоградск - 5,2%

Казань - 5%

Осташков- 4,25%

В наше время питомец - это неотъемлемая часть семьи и, можно сказать, полноценный путешественник. В связи с этим ежегодно появляется все больше объектов размещения, готовых принять с животными, отмечают в сервисе.

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