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Гагра вошла в тройку популярных городов для путешествия с питомцами

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210202/1031752889/Gagra-voshla-v-troyku-populyarnykh-gorodov-dlya-puteshestviya-s-pitomtsami.html

С каждым годом в мире появляется все больше объектов размещения, готовых принять туристов с животными.

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Абхазский курорт Гагра вошел в топ 10 популярных городов для путешествия с питомцами в 2021 году, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

По данным сервиса, туристы с питомцами в основном для размещения выбирают отели (68%), квартиры и дома менее популярны - их предпочитают 15% туристов. Такие туристы чаще всего останавливаются для проживания от пяти ночей и основательно подходят как к выбору объекта размещения, так и к условиям для питомца. 

Итак, топ 10 популярных городов для путешествия с питомцами от Tvil.ru выглядит таким образом: 

  •  Ялта - 15% 
  •  Сочи - 11% 
  •  Гагра - 10%
  •  Петрозаводск - 9% 
  •  Санкт-Петербург - 8,5% 
  •  Ростов-на-Дону - 7,5%
  •  Москва - 5,7%
  •  Зеленоградск - 5,2%
  •  Казань - 5%
  •  Осташков- 4,25% 

В наше время питомец - это неотъемлемая часть семьи и, можно сказать, полноценный путешественник. В связи с этим ежегодно появляется все больше объектов размещения, готовых принять с животными, отмечают в сервисе. 

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