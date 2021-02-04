В России создали "эталонный" штамм коронавируса

Предполагается, что образец позволит эффективнее лечить болезнь, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации вируса в окружающей среде.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Росстандарт утвердил "Стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2", созданный в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, он позволит эффективнее лечить COVID-19, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному "знаменателю", — отметила руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.

Известны несколько штаммов SARS-CoV-2, среди них мутации, выявленные в Великобритании, ЮАР, Бразилии и США. Предварительные исследования показали, что некоторые из них более заразны, но у исследователей нет данных о том, что они более опасны с точки зрения смертности или тяжести течения COVID-19.

Как сообщили ранее в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, в России не выявили этих штаммов. В выборку исследования вошли 56 регионов, ученые проанализировали 1547 геномов коронавирусов.

Абхазия запросила у России партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в конце сентября 2020 года. Сообщалось, что республика рассчитывает получить партию в 15 - 20 тысяч доз. Поступление российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" ожидается в феврале-марте.

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