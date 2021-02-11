Абхазия будет сотрудничать с Чеченской Республикой в сфере туризма

С начала февраля министр туризма Абхазии Теймураз Хишба совершил ряд деловых визитов в Москве и Санкт-Петербурге по вопросам развития и укрепления сотрудничества Абхазии и России в сфере туризма.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Вопросы сотрудничества в сфере туризма обсудил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба c вице-премьером Чеченской Республики Хасаном Хакимовым в Грозном, сообщает пресс-служба туристического ведомства Абхазии.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба прибыл в Чеченскую Республику с рабочей поездкой в четверг 11 февраля. Ранее сегодня он встречался также с министром Чечни по туризму Муслимом Байтазиевым.

Хишба и Хакимов обсудили вопросы инвестиций в Абхазию. Министр выразил заинтересованность властей республики в создании условий для привлечения инвестиций в Абхазию, отметив, что альтернативы инвестициям нет.

В ходе переговоров министр туризма Абхазии и вице-премьер Чеченской Республики договорились подписать соглашение между главными туристическими ведомствами Абхазии и Чечни в рамках MITT.

Ранее во время визита в Москву 4 февраля министр туризма Абхазии Теймураза Хишба договорился с руководителем Федерального агентства России по туризму Зариной Догузовой о сотрудничестве в рамках Московской международной выставки MITT.

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