12:04 18 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.77
  • EUR89.08
Поиск

Врач объяснила, как взаимосвязаны COVID-19 и группа крови

© Sputnik / Григорий Сысоев
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1005)
135 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210218/1031860127/Vrach-obyasnila-kak-vzaimosvyazany-COVID-19-i-gruppa-krovi.html

Ученые не перестают изучать вирус-возбудитель COVID, в частности, врачей интересует, есть ли связь между группой крови человека, вероятностью заболевания и тяжестью его протекания.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала, что данные исследований еще не позволяют делать однозначные выводы о взаимосвязи COVID-19 и группа крови, но работы показывают наличие определенных тенденций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Кулинкович агентству "Прайм".

"Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови", – делится врач. 

Она добавляет, что сложнее всего справляются с инфекцией пациенты с IV группой.

"В Китае было сделано исследование, в ходе которого выяснилось, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей II группы крови. Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются", – заключила Кулинкович.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1005)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Пока все спят: чудеса природы в ночном небе
"Снега — по самый козырек дома": видео с Сахалина, где бушует циклон
График выплат российских пенсий в Абхазии: февраль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться