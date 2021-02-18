Врач объяснила, как взаимосвязаны COVID-19 и группа крови

Ученые не перестают изучать вирус-возбудитель COVID, в частности, врачей интересует, есть ли связь между группой крови человека, вероятностью заболевания и тяжестью его протекания.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала, что данные исследований еще не позволяют делать однозначные выводы о взаимосвязи COVID-19 и группа крови, но работы показывают наличие определенных тенденций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Кулинкович агентству "Прайм".

"Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови", – делится врач.

Она добавляет, что сложнее всего справляются с инфекцией пациенты с IV группой.

"В Китае было сделано исследование, в ходе которого выяснилось, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей II группы крови. Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, разнятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются", – заключила Кулинкович.

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