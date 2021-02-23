Первые гонки европейского чемпионата Super Trofeo, в котором предстоит выступить автогонщику из Абхазии Дмитрию Гвазава на автомобиле Lamborghini, состоятся в апреле 2021 года.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава пересядет за руль Lamborghini в европейском чемпионате Super Trofeo, рассказал Гвазава корреспонденту Sputnik.

"Я ушел из чемпионата Франции French GT4 Cup и несколько месяцев не садился за руль гоночных машин. Потом мне поступило предложение от команды Bonaldi Motorsport принять участие в тестах Lamborghini Huracan в Италии в местечке под названием Варано. Я проехал, машина понравилась, очень интересная. Сейчас мы ведем переговоры с этой командой и на 90% уже все согласовано", - отметил Гвазава.

Дмитрий Гвазава признался, что впервые сел за руль такого мощного гоночного автомобиля, и машина его приятно удивила своим дерзким "характером", аэродинамикой, довольно понятным управлением.

Автогонщик уточнил, что чемпионат Lamborghini Super Trofeo проходит по всем культовым европейским трассам и относится к типу "монокласс" – вид чемпионата, в котором участвует только один вид автомобилей с минимальным вмешательством в технические характеристики транспорта.

При этих условиях, по словам Гвазава, техническое преимущество соперников исключается, и успех зависит только от мастерства самого пилота.

"Раньше я ездил на английской Ginetta G55, которая была неконкурентоспособна. Каким бы ты ни был пилотом, ничего нельзя сделать с более мощным автомобилем соперника. А здесь все машины одинаковые, и победа зависит от профессионализма пилота и слаженной работы команды. Именно в этом формате можно себя проявить, и я все-таки решил переориентироваться на этот чемпионат, первый этап которого должен состояться в апреле", - поделился планами Гвазава.

По планам автогонщика из Абхазии, если все сложится и ему удастся показать хорошие результаты в этом чемпионате, то у него появится возможность осуществить мечту и принять участие в мировой гоночной серии GT World Challenge.

Дмитрий Гвазава занимается профессиональными автогонками с 2010 года. В ноябре 2018 года он стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвовал в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4. В ноябре 2019 года французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана".

Читайте также: