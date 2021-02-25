Огнем из гаубиц: российские военные уничтожили бронетехнику "врага" в горах Абхазии

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Артиллеристы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили бронетехнику, командные пункты и скопления пехоты условного противника в горах. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 выполнили стрельбы по целям, которые располагались на дальностях до 15 километров. Более десяти огневых тренировок было проведено в том числе в темное время суток.

Всего в полевых занятиях принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники и орудий, в том числе 122-мм реактивные системы залпового огня "Град" на базе автомобиля "Урал" и 2С3 "Акация".

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