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Роспотребнадзор сравнил ситуацию с COVID-19 в России и в мире

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1014)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210226/1031906768/Rospotrebnadzor-sravnil-situatsiyu-s-koronavirusom-v-Rossii-i-v-mire.html

20 февраля в России была зарегистрирована третья вакцина от коронавируса КовиВак от Центра имени Чумакова.

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Россия демонстрирует хорошие результаты в прохождении эпидпроцесса, значительно лучше, чем в большинстве стран мира, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это результат наших ученых и практиков", - сказала Попова на открытии выставки, которая посвящена истории российского лидерства в области вирусологии, в Российском историческом обществе.

По мнению главы Роспотребнадзора, вакцинация от коронавируса тремя вакцинами в России - это невероятный результат, которым можно гордиться.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1014)

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