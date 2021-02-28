Около ста тонн мимозы завезли из Абхазии в Россию с начала февраля

В 2021 году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше, к середине февраля уже был побит рекорд показателей экспорта за аналогичный период 2020 года.

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Около ста тонн мимозы завезли с начала февраля в Россию из Абхазии, сообщают Вести-Сочи.

Отмечается, что в ближайшие дни ожидается экспорт еще на сто тонн. Предприниматели уже подали документы в общей сложности более чем на 200 тонн.

Пик нагрузки придется на начало марта. При ввозе в Россию крупных партий мимозы в коммерческих целях, товар необходимо декларировать. За незаконный провоз растений грозит штраф. Для личных целей можно взять с собой не более 15 кустов, все, что свыше – необходимо декларировать.

Чтобы вывезти мимозу, также нужно получить сертификат в Торгово-промышленной палате, а также сертификат фито-санитарного контроля.

С начала февраля было возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, а также пресечен незаконный ввоз более 1,5 тонн мимозы.

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