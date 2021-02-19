Джанашия о цветущей мимозе в снегу: такая погода ее не устраивает

Как говорит предприниматель, от холода и снега цветы мимозы быстро высыхают.
"Если мимоза цветет, и начинаются заморозки, она высыхает. Если снег выпадет и будет мороз, она тоже засыхает. Такая погода ее не устраивает. Февральская мимоза в этом году погорела, и я больше чем уверен, вывезено из Абхазии будет мало", - сказал Джанашия.
Однако, по его словам, до начала холодов некоторым предпринимателям все же удалось вывезти ветки мимозы. Для того чтобы сохранить их до женского праздника, предприниматели применяют технологии с использованием холодильных установок.
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