На границе с Абхазией задержали мужчину, находившегося в розыске за кражу

Российские пограничники на КПП "Псоу" остановили иностранного гражданина, направлявшегося в Россию на машине.

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали иностранного гражданина, находящегося в розыске за кражу, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина был выявлен в ходе реализации контрольных функций в пункте пропуска "Адлер" при въезде в Россию на автомобильной составляющей. Его обвиняют в совершении преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса России - кража.

Задержанный передан установленным порядком в главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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