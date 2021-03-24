На границе с Абхазией задержали мужчину, находившегося в розыске за кражу

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали иностранного гражданина, находящегося в розыске за кражу, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина был выявлен в ходе реализации контрольных функций в пункте пропуска "Адлер" при въезде в Россию на автомобильной составляющей. Его обвиняют в совершении преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса России - кража.
Задержанный передан установленным порядком в главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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