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Россия переводит корабли Каспийской флотилии в Черное море в рамках учений

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Sputnik Абхазия
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В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности за зимний период обучения.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Более десяти десантных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках контрольной проверки, объявил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. Об этом сообщает РИА Новости.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии Южного военного округа совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Согласно плану сдачи контрольной проверки боевой готовности, экипажи катеров Каспийской флотилии совместно с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.

© Sputnik / Константин Михальчевский
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Для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, согласно приказу командующего войсками ЮВО Александра Дворникова

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки сил военного округа. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил. 

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