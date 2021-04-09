Аслан Бжания встретился с представителями Ростуризма

По общему мнению абхазских и российских специалистов, туристический сезон в 2021 году будет успешным.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания 8 апреля провел встречу с представителями российской туристической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Многие российские туристы хотят сюда приезжать и получать от отдыха удовольствие. Министерство туризма Абхазии и мы, как представители российских туристов, должны сделать максимально все, что зависит от нас, для достижения этой цели", - сказал председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко по итогам встречи с президентом Абхазии.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба отметил, что в мае планируется провести туристический форум совместно с Общественным советом Ростуризма.

"На встрече с президентом обсуждались вопросы страхования российских граждан, и мы, и наши коллеги считаем, что у нас есть большие перспективы на ближайший туристический сезон", - заметил министр.

Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев также считает, что 2021 год имеет очень хороший потенциал.

"Российские туристы любят и знают Абхазию, у нас есть очень долгая и интересная история, и тот потенциал, который есть, постоянно развивается. Речь идет не только о пляжных видах отдыха, в последнее время меняются приоритеты у российских туристов, здесь можно говорить и о культурно-познавательном туризме, также мы видим интерес не только из глубинки, но из центра России. Также мы видим, что появились туры выходного дня, жители Краснодарского края с удовольствием приезжают сюда и с удовольствием проводят время", - сказал он.

Количество российских туристов в Абхазии становится все больше, и это не может не радовать абхазских владельцев гостиниц и отелей, говорит Бобылев. С другой стороны, российская сторона ждет от Абхазии улучшения качества сервиса.

Слушайте также: