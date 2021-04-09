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Российские антитеррористические учения прошли в Черном море

© Sputnik / Алексей Дружинин
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По легенде маневров круизное судно "Дагомыс", вышедшее из порта города Сочи, было захвачено условными террористами, экипаж и пассажиры были взяты в заложники.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В акватории Черного моря, вблизи от города Сочи, прошли совместные антитеррористические учения "Лагуна-2021" силовых структур Республики Крым и Краснодарского края в период с 7 по 8 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По замыслу учений круизное судно "Дагомыс", вышедшее из порта Сочи, захватили "террористы", экипаж и пассажиры были взяты в заложники.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Совместный оперштаб в кратчайший срок просчитал сложившуюся ситуацию, спланировал и провел операцию по нейтрализации "террористов". Все заложники были освобождены.

В ходе маневров сотрудники силовых ведомств отработали порядок действия по пресечению террористического акта, проведению контртеррористической операции по нейтрализации злоумышленников и освобождению заложников на судне в море.

По окончании учений были проведены мероприятия по минимизации последствий "террористического акта": разминирование судна, а также предотвращение разлива нефтесодержащих продуктов.

Проверка учений показала высокую слаженность участников маневров, а также их готовность к проведению антитеррористических мероприятий на морских объектах.

В контртеррористических учениях были задействованы силы и средства пограничных управлений ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым, территориальных управлений ФСБ России, МВД России, МЧС России, Росгвардии.

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