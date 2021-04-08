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Украина без предупреждения начала военные учения в Черном море

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Sputnik Абхазия
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Из-за внезапных военных учений временно ограничена лоцманская проводка в морских портах нескольких городов.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Командование Военно-морского флота Украины приступило к учениям в Черном море. Маневры начались внезапно и без традиционного в этих случаях предупреждения, сообщает РИА Новости.

"В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений", — сообщает администрация морских портов страны.
© AFP 2019 / ALEKSEY CHERNYSHEV
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Внезапные учения проводятся на фоне недавнего заявления президента Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе остановить конфликт в Донбассе, а также избежать обострения обстановки в регионе.

Как отмечала представитель российского МИД Мария Захарова, в последнее время наблюдается наращивание активности вооруженных сил НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ. На этот год запланировано семь учений украинских военных со странами альянса.

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