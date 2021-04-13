Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила ограничение авиасообщение России с Турцией, сообщает РИА Новости.

Под ограничительные меры попадут как чартерные, так и регулярные рейсы, запланированные с 15 апреля по 1 июня. Решение принято из-за резкого ухудшения эпидситуации. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию.

По сообщению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, большинство заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся на Родину, приезжают из Турции, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

Еще одна страна, с которой по решению оперштаба приостановлено авиасообщение — Танзания. Отправиться туда планировали более шести тысяч россиян. По заявлению Роспотребнадзора, в Танзании присутствует риск заразиться не только коронавирусом, но и малярией.

Возвращение туристов в Россию, находящихся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, будет проходить планово, в соответствии с датами окончания тура, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки. Поэтому в Ростуризме рекомендуют держать связь с представителями туроператоров. Также туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, смогут вернуться в Россию в соответствии со своими обратными билетами.

В Ростуризме настоятельно рекомендуют гражданам, купившим путевку с датами отдыха до 1 июня, перенести поездку на более поздние сроки или поменять направление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной связи поездки президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул с ограничением полетов, также заявил, что решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с визитом Зеленского, а сопряженно с тревожной эпидемиологической ситуацией.

По данным Минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране в прошлый четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 — 55 791 и 52 676.

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