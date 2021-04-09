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Онищенко призвал россиян ехать на отдых в Абхазию, а не в Турцию

© Sputnik / Артемий Лысиков
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1048)
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Sputnik Абхазия
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В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд, составив 55 941.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Депутат Госдумы России, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в Турцию и выбрать для отдыха внутренний туризм, а также Абхазию. Об этом сообщает РИА Новости. 

Бывший руководитель Роспотребнадзора считает Турцию небезопасным направлением для туризма из-за плохой статистики случаев заражения коронавирусом.

"Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 километров Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать. В Турцию ехать не надо", - сказал Онищенко журналистам.

По его словам, Турция не сможет подготовиться к сезону. Он напомнил, что здравоохранение страны Юго-Западной Азии не справляется с нынешней коронавирусной ситуацией.

Ранее действующая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1048)

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