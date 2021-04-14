Российские разведчики из Абхазии пройдут горную подготовку в Северной Осетии

В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности за зимний период обучения.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа в Абхазии выдвинулись на полигон Дарьял в Республике Северная Осетия – Алания, где пройдут курс специальной горной подготовки. Сообщает пресс-служба ЮВО.

Под руководством опытных инструкторов военнослужащие, в составе разведывательных групп, изучат способы выживания, жизнеобеспечения и маскировки, преодолеют горные маршруты с перепадами высот до 2700 метров. Также освоят навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности, отработают действия в сторожевом охранении, патрулировании и секрете.

В течение месяца разведчики сдадут зачеты по военной топографии, огневой, тактико-специальной и горной подготовке, а в завершении курса совершат восхождение на вершину горы Араухох в Северной Осетии.

При выполнении специальных задач в горах военнослужащие применят современные штатные технические средства, в том числе переносной комплекс разведки, управления и связи "Стрелец". Вес горного снаряжения и экипировки военнослужащего составляет около 30 килограммов.

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