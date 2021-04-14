Россиянин отказал пограничникам в досмотре машины

За неповиновение законному распоряжению сотрудников силовых ведомств гражданам полагается либо штраф, либо арест до 30 суток, или обязательные работы на 120 часов.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю при осуществлении пограничного контроля в пункте пропуска "Адлер" через абхазо-российскую границу, выявили гражданина России, препятствовавшего применению должностными лицами законных средств и методов контроля. Сообщает пресс-служба Погрануправления.

А именно, данный гражданин отказался представить транспортное средство к осмотру.

Правонарушитель был задержан на 48 часов и сопровожден в служебное помещение для составления материалов дела об административном правонарушении по статье неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ. В отношении его Адлерским районным судом города Сочи принято соответствующее процессуальное решение – административный арест сроком на 10 суток.

Сотрудники пограничного управления при исполнении государственной функции по осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу имеют право проверять необходимые документы у лиц, производить досмотр транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать в пунктах пропуска движение лиц и транспортных средств.

Читайте также: