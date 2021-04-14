Россиянин отказал пограничникам в досмотре машины

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю при осуществлении пограничного контроля в пункте пропуска "Адлер" через абхазо-российскую границу, выявили гражданина России, препятствовавшего применению должностными лицами законных средств и методов контроля. Сообщает пресс-служба Погрануправления.
А именно, данный гражданин отказался представить транспортное средство к осмотру.
Правонарушитель был задержан на 48 часов и сопровожден в служебное помещение для составления материалов дела об административном правонарушении по статье неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ. В отношении его Адлерским районным судом города Сочи принято соответствующее процессуальное решение – административный арест сроком на 10 суток.
Сотрудники пограничного управления при исполнении государственной функции по осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу имеют право проверять необходимые документы у лиц, производить досмотр транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать в пунктах пропуска движение лиц и транспортных средств.
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