Великобритания отправит два корабля в Черное море

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Два военных корабля британских военно-морских сил в мае зайдут в Черное море, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Times, которое в свою очередь ссылается на анонимный источник в королевских ВМС.
Для этих целей из состава базирующейся в Средиземном море группы королевского флота будут выделены эскадренный миноносец и противолодочный фрегат. Еще одно судно, авианосец HMS "Королева Елизавета", которому нельзя заходить в Черное море, будет готов отправить на помощь "в случае угрозы со стороны российских кораблей" истребители F-35 и вертолеты Merlin.
Как отметил источник Times, Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию к деэскалации. И решение было принято Великобританией после того, как США, изначально заявившие о намерении завести в Черное море два своих корабля, отказались от этой идеи.
Ранее Россия приняла решение закрыть до 31 октября некоторые районы акватории Черного моря для мирного прохода иностранных кораблей и других государственных судов. Речь идет об участке акватории от Севастополя до Гурзуфа, районе у берегов Керченского полуострова и участке около западной оконечности Крыма.
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