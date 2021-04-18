Великобритания отправит два корабля в Черное море

Ранее свои корабли в Черное море планировали отправить США. Эсминцы Roosevelt и Donald Cook должны были находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая.

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Два военных корабля британских военно-морских сил в мае зайдут в Черное море, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Times, которое в свою очередь ссылается на анонимный источник в королевских ВМС.

Для этих целей из состава базирующейся в Средиземном море группы королевского флота будут выделены эскадренный миноносец и противолодочный фрегат. Еще одно судно, авианосец HMS "Королева Елизавета", которому нельзя заходить в Черное море, будет готов отправить на помощь "в случае угрозы со стороны российских кораблей" истребители F-35 и вертолеты Merlin.

Как отметил источник Times, Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию к деэскалации. И решение было принято Великобританией после того, как США, изначально заявившие о намерении завести в Черное море два своих корабля, отказались от этой идеи.

Ранее Россия приняла решение закрыть до 31 октября некоторые районы акватории Черного моря для мирного прохода иностранных кораблей и других государственных судов. Речь идет об участке акватории от Севастополя до Гурзуфа, районе у берегов Керченского полуострова и участке около западной оконечности Крыма.

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