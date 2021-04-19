Владельцы авто с абхазскими номерами снова вышли на митинг в Бишкеке

Автомобили с абхазскими номерами подлежат перемещению из Кыргызстана в зоны таможенного контроля, на склады временного хранения.

СУХУМ, 19 апр - SputnIk. Около ста владельцев автомобилей с абхазскими номерами вышли на митинг в центре Бишкека, они требуют, чтобы к ним явился президент Кыргызстана Садыр Жапаров, об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

В марте в Кыргызстане начались рейды по выявлению машин с абхазскими государственными номерами, после обнаружения их водворяли на штрафстоянку. Причиной стал ввоз с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Это вызвало возмущение у владельцев, которые собрались на площади у Дома правительства в Бишкеке и обратились к президенту страны с просьбой решить эту проблему.

Водители заявляли, что не знали о нарушении законов, а также рассказали, что среди них есть люди, которые купили авто в кредит и кормят семьи, работая таксистами.

В апреле Министерство экономики и финансов Кыргыстана заявило, что автомобили с абхазскими номерами подлежат водворению в зоны таможенного контроля, на склады временного хранения.

При временном ввозе автомобиля из третьих стран на территорию ЕАЭС заполняется соответствующая декларация, в случае с машинами из Абхазии нарушаются нормы статей 264 и 275 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, отмечали в таможенной службе Кыргызстана. При этом, если иностранец временно завозит машину на территорию ЕАЭС, то, согласно кодексу, он не имеет права передавать управление другому лицу, продавать или выписывать доверенность. Машины на абхазских госномерах ввозились на три-четыре дня по документам и продавались через доверенности гражданам Кыргызстана.

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