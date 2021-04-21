Российские военнослужащие в Абхазии провели учения на берегу Черного моря

Подразделения ЮВО проводят плановую контрольную проверку за зимний период обучения. К концу недели спецкомиссия выставит оценки подразделениям и военной базе в целом.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Более двух тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили контрольные стрельбы на берегу Черного моря, сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения проходила на полигонах Гудаута и Нагвалоу. Личный состав разнородных подразделений выполнил комплекс упражнений.

Стрельбы осуществлялись из автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова РПК, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 120-мм минометов, орудий БТР-82АМ и другого штатного вооружения.

Военнослужащие сдали нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.

В мероприятии также было задействовано свыше 500 единиц современной военной техники - новейшие танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация".

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