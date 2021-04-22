Завершены отборочные испытания для абитуриентов, поступающих по квотам в Россию

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Отборочные испытания для иностранных абитуриентов, поступающих по квотам в российские вузы, завершены, сообщает Россотрудничество в своем Telegram-канале.
В кампании участвовали 8000 соискателей из Белоруссии, Украины, Азербайджана, Молдовы, Армении, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Абхазии, Южной Осетии и других стран.
Тестирование проходило в дистанционной форме при непосредственном наблюдении за участником на платформах МФТИ и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Абитуриенты сдавали экзамены по математике, физике, химии, биологии, русскому языку, истории и обществознанию.
Самые востребованные направления среди абитуриентов из Абхазии - медицина, экономика, юриспруденция, архитектура и строительство и творческие направления.
В рамках квот предусмотрено обучение в аспирантуре, магистратуре и бакалавриате.
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