17:47 22 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.42
  • EUR92.04
Поиск

Завершены отборочные испытания для абитуриентов, поступающих по квотам в Россию

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Новости
Получить короткую ссылку
19720
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/16/1032273480.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210422/1032274811/Zaversheny-otborochnye-ispytaniya-dlya-abiturientov-postupayuschikh-po-kvotam-v-Rossiyu.html

Представительство Россотрудничества в Республике Абхазия в скором времени опубликует списки кандидатов, прошедших первый этап отбора.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Отборочные испытания для иностранных абитуриентов, поступающих по квотам в российские вузы, завершены, сообщает Россотрудничество в своем Telegram-канале.

В кампании участвовали 8000 соискателей из Белоруссии, Украины, Азербайджана, Молдовы, Армении, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Абхазии, Южной Осетии и других стран.

Тестирование проходило в дистанционной форме при непосредственном наблюдении за участником на платформах МФТИ и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Абитуриенты сдавали экзамены по математике, физике, химии, биологии, русскому языку, истории и обществознанию.

Самые востребованные направления среди абитуриентов из Абхазии - медицина, экономика, юриспруденция, архитектура и строительство и творческие направления.

В рамках квот предусмотрено обучение в аспирантуре, магистратуре и бакалавриате. 

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глаза разума: победители конкурса All About Photo Awards 2021
Песни предков: как прошел XI фольклорный фестиваль "Раида"
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться