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Шойгу объявил о завершении проверок войск на юге и западе России

© Sputnik / Алексей Даничев
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На крымском полигоне Опук прошли межвидовые учения ВС России — в них участвовали свыше десяти тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц техники, а также 40 боевых кораблей.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Крыму объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, пишет РИА Новости.

Шойгу заявил, что личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.

"Сегодня на полигоне "Опук" состоялся завершающий этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боевой готовности. Войска и силы успешно отработали весь комплекс задач по обеспечению военной безопасности южных границ Российской Федерации", - сказал Шойгу, прибывший в Крым в четверг 22 апреля.

Глава оборонного ведомства отметил, что Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России.

"В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", — добавил Шойгу.

В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ.

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