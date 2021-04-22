17:47 22 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.42
  • EUR92.04
Поиск

Бжания встретился с руководством Управления делами президента России

© Foto / пресс-служба Президента РА
Новости
Получить короткую ссылку
16610
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/16/1032277155.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210422/1032277202/Bzhaniya-vstretilsya-s-rukovodstvom-Upravleniya-delami-pri-prezidente-Rossii.html

Глава государства находится с рабочим визитом в Москве, где он планировал провести ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководством Управления делами президента России в Москве, сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания обсудил вопросы взаимодействия между Абхазией и Россией с управляющим делами президента РФ Александром Колпаковым и первым заместителем Павлом Фрадковым.

Во встрече также принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Последний рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в декабре прошлого года. По сообщениям пресс-службы Бжания, в Москве он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глаза разума: победители конкурса All About Photo Awards 2021
Песни предков: как прошел XI фольклорный фестиваль "Раида"
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться