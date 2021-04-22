Глава государства находится с рабочим визитом в Москве, где он планировал провести ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководством Управления делами президента России в Москве, сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания обсудил вопросы взаимодействия между Абхазией и Россией с управляющим делами президента РФ Александром Колпаковым и первым заместителем Павлом Фрадковым.

Во встрече также принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Последний рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в декабре прошлого года. По сообщениям пресс-службы Бжания, в Москве он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.

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