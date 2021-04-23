Стрельбы по различным мишеням выполнили российские гранатометчики в Абхазии

Подразделения ЮВО проводят плановую контрольную проверку за зимний период обучения. Всего к мероприятиям контрольной проверки привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники соединения.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Гранатометчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили упражнения учебных стрельб по подвижным и статичным мишеням в рамках контрольной проверки войск. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

На полигонах Нагвалоу и Цабал военнослужащие стреляли по мишеням, имитирующим боевые машины противника. Расстояние до целей составляло до 350 метров. Мишени двигались со скоростью до 10 метров в секунду.

Поражения целей осуществлялось из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ, а также из автоматического гранатомета АГС-17.

Проверка на побережье Черного моря проходила при сильных порывах бокового ветра, достигающих 20 метров в секунду. Военнослужащие применили навыки расчета и учета поправок на боковой ветер в зависимости от его скорости.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

К проверке привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также ведется проверка укомплектованности и обеспеченности войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

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