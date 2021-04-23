Российские таможенники предотвратили контрабанду сигарет на посту "Адлер"

Оперативные мероприятия таможенники провели совместно с сотрудниками УФСБ и Погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Попытку незаконного ввоза 28 тысяч пачек сигарет, сокрытых под обшивкой грузового автомобиля, пресекли сотрудники Краснодарской таможни на российско-абхазской границе. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Грузовой автомобиль под управлением 42-летнего гражданина Абхазии был остановлен для проверки на таможенном посту "Адлер". Водитель пояснил, что следует в Россию для загрузки товарной партии продуктов питания.

Однако в ходе осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили нехарактерные для конструкции автомобиля зоны.

Было установлено, что кузов транспортного средства по периметру обшит металлическими пластинами, демонтировав которые, таможенники обнаружили с внешней стороны грузового отсека и в потолке автомобиля полости-ячейки.

В тайниках были спрятаны пачки сигарет марок Business Class, "Тройка", Burn российского производства. На всей продукции отсутствовала обязательная маркировка, на часть товара были нанесены абхазские акцизные марки.

Контрабандная табачная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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