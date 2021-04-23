Майские праздники в России объявлены непрерывными

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин согласился с предложением сделать нерабочими дни между майскими праздниками, пишет РИА Новости.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая выступила с подобной инициативой, это было бы правильно в условиях нынешней эпидемиологической ситуации.

Путин в ответ подчеркнул, что следует прислушиваться к мнению специалистов, особенно тех, кто последний год борется с COVID-19.

"Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", — сказал он.

В этом году россияне должны были отдыхать три дня на Первое мая и три дня на День Победы. Таким образом, нерабочими будут 4, 5, 6 и 7 мая.

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