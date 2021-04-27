Продажи туров на майские праздники в России выросли втрое

СУХУМ, 27 апр – Sputnik. Продажи туров на майские праздники выросли в три раза, сообщил РИА Новости директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel Евгений Гинзбург.

Спрос стал расти после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о непрерывных майских праздниках, то есть о продлении их с 1 по 10 мая.

"В минувшую пятницу, после объявления президентом длинных каникул, продажи туров на майские праздники на сайте выросли в три раза и продержались на этом уровне до воскресенья. Самым популярным и доступным направлением для майских каникул стали российские курорты", - сказал Гинзбург.

Больше всего на праздники было куплено туров по России. За минувший уикенд 69% пользователей приобрели путешествия по средней цене в 44,5 тысячи рублей.

"Из них 64% приобрели по акции с кешбэком. На втором месте - ОАЭ - 15% туристов со "средним чеком" 136 тысяч рублей. На третьем - Абхазия - 7% туристов со "средним чеком" 51 тысяча рублей", - уточнил Гинзбург.

Сервис поиска и бронирования туров Travelata.ru в свою очередь оценивает, что самым дешевым туром стала Абхазия (Новый Афон) - 11,531 тысячи рублей на семь ночей в трехзвездочном отеле на одного взрослого без питания. Самым дорогим туром за границу стали Мальдивы, за 1,114 миллиона рублей на девять ночей в отеле "все включено" на четырех взрослых и одного ребенка.

Также, по данным сервиса, средняя цена майской поездки обойдется туристам в 68,268 тысячи рублей. А с точки зрения внутреннего туризма 38% туристов поедут в Адлер, 9% - в Санкт-Петербург, 7% - в Анапу, по 6% - в Ялту и Сочи-Центр.

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