Спрос россиян на туры в Абхазию с начала года значительно увеличился

Рейтинг популярности у россиян возглавляют отечественные курорты — Кубань и Крым. Следом за ними — Калининградская область и Санкт-Петербург.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. По продажам туров в Абхазию наблюдается нехарактерный рост, отметил на пресс-конференции директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург. Об этом сообщает РИА Новости.

"Спрос на Абхазию вырос в пять-шесть раз с начала этого года, и люди все больше смотрят на открывающийся номерной фонд", - добавил Гинзбург.

Директор рассказал, что если раньше 50% продаж туров на майские праздники занимала Турция, то сейчас имеет место гигантский скачок продаж у российских курортов.

"Исходя из того, что люди стали срочно искать замену, продажи туров в Сочи за минувшую неделю выросли на 25 процентов, в Крым — на 43 процента, а на остальные курорты Краснодарского края — в три раза", - сказал эксперт.

Гинзбург сообщил, что отмечается и рост Кипра как направления: "В мае туроператоры ставят наиболее частые полеты в эту страну. Сейчас по объемам продаж туров Кипр сравнивается с 2019 годом. Это удивительный рост, потому что первые полеты начались только в начале апреля".

Также у россиян пользуются спросом Мальдивы, Сейшелы и такое достаточно необычное направление, которое появилось в связи с открытием границ после карантина, — Сербия. Люди зимой туда отправлялись на горнолыжные курорты, а сейчас — в спа.

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