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Российские военнослужащие автомобильной инспекции успешно прошли проверку в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Для прохождения контрольной проверки было привлечено свыше 1500 военнослужащих Южного военного округа, задействовано более 500 единиц вооружения и военной техники соединения.

Сухум, 28 апр - Sputnik, Селма Базба. Военнослужащие отряда военной автомобильной инспекции Южного военного округа успешно сдали контрольную проверку по предметам боевой подготовки за зимний период обучения на горном полигоне Цабал. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

© Foto / GENNADIY DUDISHKIN
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Комиссия выщестоящих органов проверила способность военнослужащих в кратчайшие сроки выполнять нормативы, установленные военными требованиями боевой и оперативной подготовки. В ходе испытания военные инспекторы выполнили упражнения контрольных стрельб из пистолета "Макаров" и продемонстрировали на автодроме навыки вождения специального автомобиля УАЗ "Есаул".

Военнослужащие сдали нормативы по радиационной, химической и биологической защите, физической, специальной подготовкам, а также письменно ответили на теоретические вопросы по военно-политической подготовке.

Контрольная проверка в пункте постоянной дислокации на горном полигоне Цабал была проведена согласно утвержденному плану подготовки войск на 2021 год. Контроль военных испытаний состоялся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

К итоговой проверке были привлечены войска всех объединений Южного военного округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссия Южного военного управления также провела проверку укомплектованности и обеспеченности войск.

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