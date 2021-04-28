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Мишустин: Россия пережила самую острую фазу пандемии

© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1060)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210428/1032314071/Mishustin-Rossiya-perezhila-samuyu-ostruyu-fazu-pandemii.html

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что России удалось избежать драматического сценария развития ситуации с COVID-19.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik.  Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями фракций Госдумы заявил, что страна пережила самый острый период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Также он поблагодарил депутатов, которые принимали решения для борьбы с коронавирусом.

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"В самых сложных ситуациях, когда это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции, вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объемом задач", — сказал он.

За последние сутки в России выявили 7848 случаев COVID-19 — это минимальный показатель с 26 сентября. Всего с начала пандемии с коронавирусом в стране столкнулись более 4,7 миллиона человек, свыше 4,4 миллиона выздоровели, 109 тысяч скончались.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 27 апреля составляет 14408 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13479 человек.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1060)

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