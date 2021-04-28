Мишустин: Россия пережила самую острую фазу пандемии

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями фракций Госдумы заявил, что страна пережила самый острый период пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Также он поблагодарил депутатов, которые принимали решения для борьбы с коронавирусом.

"В самых сложных ситуациях, когда это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции, вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объемом задач", — сказал он.

За последние сутки в России выявили 7848 случаев COVID-19 — это минимальный показатель с 26 сентября. Всего с начала пандемии с коронавирусом в стране столкнулись более 4,7 миллиона человек, свыше 4,4 миллиона выздоровели, 109 тысяч скончались.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 27 апреля составляет 14408 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13479 человек.

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