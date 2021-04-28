Делегация из Абхазии примет участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

Министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба отбыл с рабочим визитом в Нижний Новгород, где уже провел ряд встреч.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Встреча министра культуры Абхазии Гудисы Агрба с официальными лицами Нижнего Новгорода состоялась в Нижегородском кремле 27 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте министерства культуры Республики Абхазия.

Во встрече приняли участие почетный консул Республики Абхазия в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, первый заместитель министра культуры региона Наталья Суханова, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

В ходе встречи обсуждались организационные вопросы участия делегации Республики Абхазия в торжествах, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода.

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания по приглашению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина посетит регион летом этого года и примет участие в праздничных мероприятиях.

В честь Дня города выступят лучшие абхазские танцевальные коллективы.

"Нижний Новгород — многонациональный город, и, конечно, жителям и гостям будет приятно и полезно ознакомиться с другими культурами. Наш город связывают 10-летние побратимские отношения с Сухумом, сотрудничество в области образования, спорта, межвузовский обмен. Эта дружба должна продолжаться и развиваться", — заявил глава города Юрий Шалабаев.

Гудиса Агрба отметил, что необходим "взаимный обмен театральными и творческими коллективами, гастроли. Нам также нужен опыт нижегородских специалистов в музейном деле".

По словам Ольги Гусевой, стороны провели продуктивные переговоры по вопросам дальнейшего укрепления связей и углубления культурного взаимодействия Нижегородской области с Абхазией.

В ходе рабочей поездки глава Минкульта проведет еще ряд встреч, в частности планируется встреча с представителями Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

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