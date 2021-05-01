Пекари российской военной базы испекли куличи на православную Пасху в Абхазии

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. В канун Светлой Пасхи пекари российской военной базы Южного военного округа в Абхазии испекли для православных военнослужащих более 2 тысяч куличей, сообщает пресс-служба ЮВО.
Отмечается, пасхальные куличи изготовлены в традиционных формах, и при выпекании применялись исключительно натуральные продукты.
Повара покрасили более 5 тысяч пасхальных яиц.
Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военнослужащий завтра во время завтрака.
В росписи и оформлении пасхальных куличей и яиц вместе с поварами приняли участие дети из юнармейского отряда российской военной базы ЮВО в Абхазии. Дети вдобавок подготовили праздничные открытки и рисунки.
Пасхальные изделия после чина освящения также будут переданы военнослужащим ЮВО на полигоны Цабал и Нагвалоу.
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