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Пекари российской военной базы испекли куличи на православную Пасху в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Зизо.

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. В канун Светлой Пасхи пекари российской военной базы Южного военного округа в Абхазии испекли для православных военнослужащих более 2 тысяч куличей, сообщает пресс-служба ЮВО.

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© Видео пресс - служба ЮВО
Для российских военнослужащих в Абхазии на православную Пасху испекли около 2 тыс. куличей

 

Отмечается, пасхальные куличи изготовлены в традиционных формах, и при выпекании применялись исключительно натуральные продукты.

Повара покрасили более 5 тысяч пасхальных яиц.

Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военнослужащий завтра во время завтрака.

В росписи и оформлении пасхальных куличей и яиц вместе с поварами приняли участие дети из юнармейского отряда российской военной базы ЮВО в Абхазии. Дети вдобавок подготовили праздничные открытки и рисунки.

Пасхальные изделия после чина освящения также будут переданы военнослужащим ЮВО на полигоны Цабал и Нагвалоу.

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