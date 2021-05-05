Тренировка воздушной части парада прошла в Москве

Воздушно-космические силы России выполнили пролет парадного строя авиации над Красной площадью. В небе над Москвой пролетели 23 вертолета и 53 самолета ВКС.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Над Красной площадью прошел парадный строй авиации, включающий 76 единиц авиационной техники. Все полеты выполнялись на высоте от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на ударных Ми-28Н.

Тренировочный пролет завершили экипажи самолетов МиГ-31К, Су-57 и три группы самолетов "тактического крыла" Липецкого авиацентра, "кубинского бриллианта" с пилотажными группами "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29.

Замыкали репетицию традиционно шесть штурмовиков Су-25, которые 9 мая окрасили небо в цвета российского флага.

По данным РИА Новости, следующий тренировочный пролет авиации над Москвой и Красной площадью состоится 7 мая, в рамках генеральной репетиции парада.

В параде, который состоится 9 мая на Красной площади Москвы, также примут участие свыше 12 тысяч военных и 190 единиц вооружения, военной и специальной техники. Первыми по площади пройдут пешие расчеты, затем механизированная колонна, авиация завершит парад.

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