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Горнолыжный курорт в Красной поляне

В Сочи погибла туристка во время сплава по реке Мзымта

© Sputnik / Владимир Сергеев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210513/1032411625/V-Sochi-pogibla-turistka-vo-vremya-splava-po-reke-Mzymta.html

38-летнего мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту гибели туристки во время сплава по реке Мзымта в селе Эсто-Садок Адлерского района Сочи, об этом сообщается на сайте cледственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 7 мая 2021 года трое туристов заключили коммерческие договоры с индивидуальным предпринимателем на сплав по реке Мзымта в селе Эсто-Садок. Обвиняемый в рамках уголовного дела предприниматель принимал участие в рафтинге в качестве инструктора.

Во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, 24-летнюю туристку унесло течением, она не смогла выбраться на берег и погибла. Двое других получили повреждения.

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств предоставления ненадлежащей услуги, повлекшей трагические последствия. Допрашиваются очевидцы и свидетели, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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