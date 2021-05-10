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На носилках через реку: как МЧС Абхазии спасало россиянку недалеко от Гегского водопада

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210510/1032384839/Na-nosilkakh-cherez-reku-kak-MChS-Abkhazii-spasalo-rossiyanku-nedaleko-ot-Gegskogo-vodopada.html

Женщина порвала связки на ногах и не могла самостоятельно передвигаться. Это произошло в горном массиве в четырех километрах от Гегского водопада.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 18:20 9 мая.

Спасатели поискового отряда МЧС по городу Гагра отыскали пострадавшую, организовали переправу через реку, пять километров несли женщину до автотрассы, чтобы передать ее медикам.

Ее отвезли в Гагрскую районну. больницу. Спасательная операция закончилась к утру понедельника 10 мая.

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