На носилках через реку: как МЧС Абхазии спасало россиянку недалеко от Гегского водопада

Женщина порвала связки на ногах и не могла самостоятельно передвигаться. Это произошло в горном массиве в четырех километрах от Гегского водопада.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 18:20 9 мая.

Спасатели поискового отряда МЧС по городу Гагра отыскали пострадавшую, организовали переправу через реку, пять километров несли женщину до автотрассы, чтобы передать ее медикам.

Ее отвезли в Гагрскую районну. больницу. Спасательная операция закончилась к утру понедельника 10 мая.