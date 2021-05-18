15:37 18 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.70
  • EUR89.91
Поиск

Медики объяснили, почему нельзя пить жаропонижающие после вакцинации

© Sputnik / Максим Богодвид
Новости
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210518/1032441895/Mediki-obyasnili-pochemu-nelzya-pit-zharoponizhayuschie-posle-vaktsinatsii.html

Специалисты медицинской школы Университета Дьюка в Соединенных Штатах Америки провели лабораторный эксперимент.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Прием жаропонижающих после вакцинации от COVID-19 может негативно повлиять на формирование антител, пишут "Известия" со ссылкой на исследование специалистов медицинской школы Университета Дьюка в США.

По мнению специалистов, это связано с тем, что такие препараты способны подавлять пути, передающие клеткам определенные сигналы.

Медики в рамках лабораторного эксперимента установили, что аспирин и ибупрофен могут влиять на деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа.

Но и другие нестероидные противовоспалительные средства могут препятствовать активации защищающих организм Т-клеток и даже приводить к их гибели.

Авторы отмечают, что во всех случаях препараты принимались для профилактики, а снижение иммунной реакции происходило только после первичной вакцинации.

Исследователи также упоминают опыты вековой давности на кроликах, показавшие, что жаропонижающие оказывают отрицательное воздействие на образование антител против стрептококковых бактерий.

В Абхазии 11 мая началась вакцинация российским препаратом "Спутник V".

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
Пыльный ураган в Цхинвале: есть пострадавшие
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться