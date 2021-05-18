Медики объяснили, почему нельзя пить жаропонижающие после вакцинации

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Прием жаропонижающих после вакцинации от COVID-19 может негативно повлиять на формирование антител, пишут "Известия" со ссылкой на исследование специалистов медицинской школы Университета Дьюка в США.

По мнению специалистов, это связано с тем, что такие препараты способны подавлять пути, передающие клеткам определенные сигналы.

Медики в рамках лабораторного эксперимента установили, что аспирин и ибупрофен могут влиять на деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа.

Но и другие нестероидные противовоспалительные средства могут препятствовать активации защищающих организм Т-клеток и даже приводить к их гибели.

Авторы отмечают, что во всех случаях препараты принимались для профилактики, а снижение иммунной реакции происходило только после первичной вакцинации.

Исследователи также упоминают опыты вековой давности на кроликах, показавшие, что жаропонижающие оказывают отрицательное воздействие на образование антител против стрептококковых бактерий.

В Абхазии 11 мая началась вакцинация российским препаратом "Спутник V".

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