Путин: серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на рынке

Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке, позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", - сказал Путин, выступая на церемонии запуска серийного производства автомобиля.

Серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat стартовало на заводе в Елабуге.

"Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в нее были вовлечены тысячи специалистов - инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились. Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса", - сказал он.

Путин подчеркнул, что открытие производственной площадки в Татарстане станет еще одним стимулом для развития региона.

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