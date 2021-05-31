Единственный в мире премиальный автомобиль на водороде создали в России

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik. Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ разработал прототип Aurus на водородном топливе, сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров на церемонии запуска модели Aurus Senat в серийное производство. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель Минпромторга подчеркнул, что это единственная разработка такого рода в премиальном сегменте.

"Aurus на сегодняшний день — это не фигура речи — единственный в мире (в своем классе), кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе", — заявил Мантуров.

Серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat началось Елабуге. В церемонии по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Производственные мощности завода рассчитаны на пять тысяч автомобилей в год.

Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей. Начать серийное производство внедорожников Aurus Komendant планируется в следующем году.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

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