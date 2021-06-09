На российско-абхазской границе задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

Задержанный находился в розыске за совершение преступления, квалифицируемого по части 3 статьи 163 УК России - вымогательство.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю при въезде из Абхазии в Россию задержали россиянина, находившигося в федеральном розыске, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Преступник разыскивался по обвинению по статье вымогательство. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Задержанный был передан установленным порядком правоохранительным органам для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

Пресс-службой Погрануправления отмечается, что в течение 2021 года в пунктах пропуска через государственную границу на участке Псоу было выявлено более 20 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

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