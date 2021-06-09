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На российско-абхазской границе задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Sputnik Абхазия
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Задержанный находился в розыске за совершение преступления, квалифицируемого по части 3 статьи 163 УК России - вымогательство.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю при въезде из Абхазии в Россию задержали россиянина, находившигося в федеральном розыске, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
На границе с Абхазией задержан мужчина, предъявивший поддельный паспорт

Преступник разыскивался по обвинению по статье вымогательство. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Задержанный был передан установленным порядком правоохранительным органам для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

Пресс-службой Погрануправления отмечается, что в течение 2021 года в пунктах пропуска через государственную границу на участке Псоу было выявлено более 20 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

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