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МВД Абхазии и России обсудили вопросы безопасности в приграничной зоне

© Foto / facebook/Милиция Абхазии
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Заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов МВД Абхазии и МВД России прошло в Карачаево-Черкесской Республике в четверг 10 июня.

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Представители МВД Абхазии и России обсудили вопросы безопасности и правопорядка на приграничных территориях на встрече комитетов ведомств в Карачаево-Черкесской Республике, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

"В ходе межведомственной встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере обеспечения правопорядка и безопасности на приграничных территориях, обсудили вопросы организации взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения и пресечения краж автотранспорта, борьбы с проявлениями экстремизма в молодежной среде", - уточняется в сообщении.

В своем приветственном слове к участникам заседания министр Внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар отметил, что, проводимая межведомственная работа очень важный пункт деятельности в сфере предупреждения преступности и борьбы с ней.

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© Foto / facebook/Милиция Абхазии
МВД Абхазии и России обсудили вопросы безопасности в приграничной зоне

"Сегодня уже с уверенностью можно говорить об определенных показателях и перспективах сотрудничества, как в направлении информационного обмена по оперативно-служебной деятельности, так и обеспечение общественного порядка на приграничных территориях", - передает ведомство.

В рабочей встрече приняли участие делегации Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Главного управления МВД России по СКФО, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю и Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике.

© Foto / facebook/Милиция Абхазии
Заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов МВД Абхазии и МВД России прошло в Карачаево-Черкесской Республике

По итогам встречи сторонами подписан Протокол заседания комитетов ОВД приграничных регионов, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу.

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