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В Роспотребнадзоре объяснили, в каком случае вторая доза "Спутник V" не нужна

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1085)
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Sputnik Абхазия
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В Абхазии от коронавируса привились уже около трех тысяч человек, вакцинация проводится российским препаратом "Спутник V".

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Вторая доза вакцины от COVID-19 не вводится, если человек не уберегся после первой прививки и заболел коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Записаться и отстоять очередь: как проходит вакцинация от COVID-19 в Абхазии

"В этом случае вторая доза вакцины не вводится", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В целом сдавать какие-либо анализы перед вакцинацией от коронавируса не нужно, главное в этот день чувствовать себя хорошо. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, температуру и проверяет состояние слизистых носа и горла, чтобы исключить острые заболевания, пояснили в ведомстве.

"Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, - личный выбор каждого", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что вакцинация - это единственный способ справиться с такой "коварной и сложной" инфекцией, как коронавирус. При этом крайне важно привиться летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше.

В России зарегистрировано четыре препарата для профилактики COVID-19, вакцинация проходит во всех регионах. Вакцинация в Абхазии проводится российским препаратом "Спутник V" с 11 мая.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1085)

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