Эксперты оценили убытки Краснодарского края в летнем турсезоне 2021 года

Ассоциация туроператоров России обратилась к правительству страны, Ростуризму и губернатору Краснодарского края с призывом смягчить ограничения для туристов и не допустить срыва курортного сезона.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. По оценкам экспертов, на период с июля по сентябрь 2021 года отдохнуть в Краснодарском крае планировали 6,5 миллиона туристов, только в августе от запланированных поездок может отказаться от 50 до 80% из них, поездки еще сотен тысяч туристов в сентябре тоже под угрозой срыва, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Согласно постановлению властей региона, с 1 августа объекты размещения Краснодарского края будут принимать туристов только при наличии у них сертификата о вакцинации. В период с 1 июля по август также принимается ПЦР-тест.

Эти меры уже существенно повлияли на спрос туристов на регион, и если послаблений не произойдет, Краснодарский край потеряет значительную часть и туристов, и финансовых поступлений от туризма, пишет АТОР.

Потери Краснодарского края по июлю, по оценкам туроператоров, могут составить 20-25% от прогнозируемого турпотока – многие не готовы платить за ПЦР-тесты, так как в основном это семейные туристы с небольшими суммами путевок, где цена за тесты составит 20-25% и выше от стоимости размещения.

Не менее трех миллионов туристов уже имеют на руках путевки в объекты размещения в июле. И если средняя цена поездки на человека в июле составляет 18-20 тысяч рублей, то в целом это 54-60 миллиардов. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 миллиардов рублей.

На август в среднем продано туров на 2,5 миллиона человек, а значит, общая стоимость проданных путевок составляет около 50 миллиардов рублей.

По оценкам компании АЛЕАН, от поездок в Краснодарский край в августе из-за жестких требований по размещению может отказаться около 50% туристов, планировавших отдых в отелях, санаториях и других объектах размещения в регионе. В "Дельфине" считают, что, если решение губернатора края останется в первозданном виде, от отдыха откажется до 80% туристов, а это около двух миллионов человек.

При этом, по данным свежего опроса общественного мнения, вакцинироваться ради поездки на курорты Краснодарского края готовы только 3% россиян. Исходя из этих оценок, резюмирует АТОР, финансовые потери бизнеса региона в августе могут составить от 25 до 40 миллиардов рублей. Последняя цифра ближе к истине, потому что нельзя забывать и о мультипликативном эффекте - ресторанном, транспортном, развлекательном сегментах - отсутствие прибыли в этой сфере удваивает финансовые потери региона, рассуждает гендиректор компании АЛЕАН, вице-президент АТОР Илья Уманский.

Таким образом, потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут составить от 40 до 55 миллиардов рублей

Ассоциация туроператоров России обратилась к правительству страны, Ростуризму и губернатору Краснодарского края с призывом смягчить ограничения для туристов и не допустить срыва курортного сезона.

Позже глава Ростуризма обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой дать туристам, заселяющимся в отели и санатории региона, возможность предъявлять не только сертификат о вакцинации, но и ПЦР-тест. Роспотребнадзор поддержал эту инициативу. Ведомство предложило властям края пускать на курорты не только привившихся от коронавируса, но и официально им переболевших.