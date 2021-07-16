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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 на Черноморском побережье

© Sputnik / Виталий Белоусов
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По состоянию на 16 июля в Краснодарском крае зарегистрировали 55302 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, показатель заболевших на 100 тысяч населения равен 974.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. С 1 мая на Черноморском побережье зарегистрировали 2040 случаев COVID-19, заявила специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая.

По ее словам, среди заболевших 26 работников санаторно-курортных учреждений, 61 организованный отдыхающий.

За текущую неделю на побережье 295 случаев заболевания, что на 6% ниже по сравнению с прошлой неделей.

На Кубани для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернули 5561 койку в 24 инфекционных госпиталях. На 16 июля занято 4546 мест.

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