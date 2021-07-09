Краснодарский край изменил правила въезда для туристов

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. С 1 августа можно будет приехать на курорты Краснодарского края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что подобное решение было принято совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой на фоне увеличения количества случаев коронавируса в регионе. 5 июля подтвердились 214 новых случаев на Кубани, это максимум за все время с начала пандемии.

"В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон. Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации", - говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что всех гостей края обеспечат вакциной, уже направлено письмо с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины.

Ранее с 1 июля отелям и гостиницам Кубани было разрешено заселять наравне с привившимися также переболевших коронавирусом туристов.

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