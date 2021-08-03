Врач рассказал, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 после болезни

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Иммунитет к коронавирусной инфекции начинает падать спустя шесть-восемь месяцев после выздоровления, сообщил URA.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Поскольку все-таки коронавирусная инфекция – это банальное ОРВИ, то иммунитет у нее относительно не стойкий, и где-то на шестом-восьмом месяце он у переболевших начинает падать. Новая волна начинается, люди вновь заболевают", – заявил врач.
По его словам, заболев второй раз, человек может не почувствовать симптомов и "создать когорту бессимптомных вирусоносителей".
Ранее в эфире радио Sputnik врач-гепатолог, гатсроэнтеролог, а также врач амбулаторного центра COVID-19 в Сухуме Аэлита Шакая рассказала о так называемом постковидном синдроме.
Врач поделилась своим мнением о том, какая реабилитация нужна людям, переболевшим COVID-19, рассказала, чем рискуют люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, при быстром возвращении к интенсивной работе.
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