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Бжания: Абхазия восприняла конфликт в Южной Осетии как прямую агрессию

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Абхазская делегация, возглавляемая президентом Асланом Бжания прибыла в Цхинвал 6 августа с трехдневным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Абхазия восприняла вооруженный конфликт в Южной Осетии как прямую агрессию, рассказал Аслан Бжания о событиях 13-летней давности.

"Повышенную боевую готовность проявили вооруженные силы Абхазии. Хочу напомнить вам, что именно в тот период Абхазия была полностью освобождена от грузинских военных формирований по итогам событий августа 2008 года. В этом смысле союзнические отношения подверглись испытанию и с честью были выдержаны", - отметил абхазский президент.

Анатолий Бибилов в свою очередь отметил, что в 2008 году не мало добровольцев из Абхазии выехали на помощь в Цхинвал.

В воскресенье 8 августа в Цхинвале проходят памятные мероприятия к тринадцатой годовщине грузинской агрессии 2008 года.

Абхазская делегация, возглавляемая президентом Асланом Бжания прибыла в Цхинвал 6 августа с трехдневным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине грузинской агрессии в августе 2008 года.

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